Sos personale di guida case per autisti Atm nell’ex deposito bus | l’azienda milanese del trasporto pubblico si prepara a vendere l’area di viale Zara

Milano, 1 marzo 2025 – Sarà lanciato nei prossimi giorni il bando che ambisce a trasformaredell’exAtm diStelvio, angolo, in un complesso residenziale in parte riservato proprio ai dipendenti deldel, che potranno risiedervi pagando un canone di affitto calmierato rispetto ai canoni di mercato. A dare per imminente il varo della gara è stato Arrigo Giana, amministratore delegato di Atm, nel corso di un convegno sull’abitare tenutosi ieri a Palazzo Brera. Gli obiettivi dell’operazione sono due: rendere più attrattive professioni che lo sono sempre meno e valorizzare una proprietà non più redditizia. Nel primo caso il riferimento è in particolare ai conducenti di autobus, filobus e tram: come noto Atm, insieme ad altre aziende del, soffre di una tale carenza dida aver dovuto rivedere anche le frequenze delle corse.