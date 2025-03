Sport.quotidiano.net - Sorprese di coppa: le big faticano in tutta Europa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 1 marzo 2025 – Il fascino della, le difficoltà degli scontri diretti e la chance per centinaia di squadre sparse per il mondo di ribaltare i pronostici e giocarsi alla pari una competizioni con i più grandi giganti del proprio Paese. In Italia il formato dellaItalia rende complicato, quasi impossibile creare spazio per Cenerentole capaci di ribaltare i pronostici, eppure anche quest'anno lenon sono mancate. Nella giornata di mercoledì l'Empoli ha ribaltato il pronostico, battendo ai calci di rigore la Juventus, costruendo una semifinale contro il Bologna impronosticabile quando furono sorteggiati i tabelloni della competizione, ma non per questo meno reale. Tra tutte le coppe nazionali dei principali Paesi del pallone, però quella dell'Empoli è solo una delle tante storie di rivincita, eccezion fatta per la Copa del Rey.