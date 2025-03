Dilei.it - Sophie Codegoni, divieto di avvicinamento per l’ex Basciano: i motivi e cos’è successo

Il Tribunale del Riesame di Milano ha deciso di mettere un freno alla vicenda esplosiva tra Alessandro, imponendo al dj ildi avvicinarsi alla sua ex compagna a meno di 500 metri.Un provvedimento che arriva dopo l’ennesimo capitolo giudiziario di questa storia ad alta tensione: la Procura aveva infatti chiesto gli arresti domiciliari pergieffino, accusato di comportamenti molesti nei confronti dell’influencer. Arrestato a novembre,era finito dietro le sbarre per meno di due giorni, giusto il tempo di scatenare il dibattito tra sostenitori e detrattori di questa travagliata relazione., quel braccialetto che potrebbe pesare come un macignoIlimposto dal Riesame, per ora, è solo sulla carta. La difesa di Alessandroha ancora un asso nella manica: dieci giorni per presentare ricorso in Cassazione e cercare di ribaltare la situazione.