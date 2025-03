Gamerbrain.net - Sony migliora i giochi PS2 su PS5 e PS4

ha recentemente introdotto alcuni aggiornamenti per i titoli PlayStation 2 disponibili su PS5 e PS4,ndo il supporto dell’emulazione e offrendo nuove opzioni di visualizzazione. Questi cambiamenti mirano a rendere l’esperienza di gioco più fedele all’originale e a risolvere problemi grafici che affliggevano alcuni classici della console.Nuove opzioni di visualizzazione per i classici PS2Diversi giocatori hanno segnalato modifiche nei rapporti d’aspetto deiPS2, un problema storico per chi ha giocato a questi titoli sulle console moderne. L’aggiornamento ha introdotto la possibilità di passare tra diverse proporzioni dello schermo, eliminando l’effetto di immagine allungata che comprometteva l’estetica di molti. Ora, grazie a questa opzione, irisultano più nitidi e fedeli all’originale.