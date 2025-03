Ilgiorno.it - Sollievo per i frontalieri, riapre la strada cantonale Porto Ceresio: da lunedì tornerà percorribile solo in determinate fasce orarie

(Varese), 1 marzo 2025 – Buone notizie per iche ogni giorno si recano a Lugano, a partire dasarà finalmente riaperta latra Brusino Arsizio e Riva San Vitale, chiusa da otto giorni a causa di una frana di oltre 3mila metri cubi di terra e roccia. Il Dipartimento del territorio proprio per venire incontro alle esigenze dei lavoratori ha deciso di riaprire ladalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30 su un’unica corsia. Larimarrà chiusa durante il giorno per permettere la continuazione dei lavori di distacco artificiale del materiale pericoloso e i lavori preliminari per la posa delle reti paramassi definitive. Anche di notte sarà vietato il transito perché il rischio di distacco di singoli blocchi in modo naturale è ancora molto elevato.