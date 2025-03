Oasport.it - Sofia Goggia sorride amaro: “Buona discesa, ma i centesimi ultimamente non sono dalla mia parte…”

ha chiuso in sesta posizione la secondalibera femminile di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Dopo il quarto posto di ieri, la bergamasca si conferma dunque a ridosso del podio sulla pista norvegese accusando un distacco di soli 36vincitrice tedesca Emma Aicher e di 17terza piazza occupata dall’austriaca Cornelia Huetter.“Secondo me anche oggi ho disputato unaprova, sulla falsariga di ieri, con la stessa solidità. Ivanno e vengono, anche senontroppomia parte (, ndr), ma fa niente. Ho comunque disputato unae quando sei lì così vicina pensi a cosa potevi fare meglio, ma nel complesso è unaprova“, le sensazioni a caldo dell’azzurra.