Lanazione.it - Soffocati dal caro bollette: "L’energia costa il doppio". E spesso si cambia gestore

Leggi su Lanazione.it

Famiglie e aziende fiorentine soffocate dalle. Il governo ha appena varato un decreto con misure anti ricari valide per tre mesi, ma a spaventare sono i costi ’strutturali’ del. Tra le attività più in affanno ci sono ristoranti e aziende artigiane, che di energia ne hanno bisogno eccome. Secondo le stime di Facile.it a livello nazionale, invece, per una famiglia tipo la maggiore spesa nel 2025 nel mercato libero con contratto a tariffe variabili sarebbe di circa 350 euro. "Lesono aumentate a dismisura negli ultimi anni – spiega Simona Tonelli, titolare del pub pizzeria Lazy cat di via di Soffiano – A novembre, febbraio e agosto si lavora meno, ma comunque lele devi pagare. E care. Diventano di fatto un secondo affitto che devi aggiungere a quello del locale, ai fornitori che vogliono essere pagati subito, alla spazzatura e alle tante altre spese".