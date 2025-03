Oasport.it - Snowboardcross: ad Erzurum vincono Leon Ulbricht e Charlotte Bankes. Moioli vince la Small Final

Fa tappa in Turchia la Coppa del Mondo di: appuntamento adcon il quinto appuntamento stagionale del massimo circuito stagionale. Are sono il tedescoe la britannica.Tra le donne l’Italia sperava nella stella Michela: la bergamasca si è dovuta arrendere però in semie, imponendosi poi in, cogliendo la quinta piazza conclusiva.Ad imporsi, per la quarta volta consecutiva in stagione, è la britannicache batte nell’ultimo atto la francese Lea Casta e l’australiana Josie Baff. Pervetta in Coppa del Mondo sempre più salda.Eliminati precocemente Omar Visintin e Lorenzo Sommariva tra gli uomini. Prima vittoria in stagione perche si impone davanti al leader di Coppa Éliot Grondin e allo statunitense Nick Baumgartner.