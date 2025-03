Oasport.it - Snowboard, Maurizio Bormolini vince la Coppa del Mondo generale già domani se…Probabilità alte

Leggi su Oasport.it

quest’oggi ha conquistato ladeldi specialità nello slalom gigante parallelo, con una gara d’anticipo, mapotrebbe già portare a casa anche la classificadialpino, dato che l’ultimo PGS stagionale corrisponderà anche alla penultima gara individuale del 2024-2025.La matematica tiene in corsa per la graduatoriasoltanto l’austriaco Andreas Prommegger, il quale però accusa un ritardo di 171 punti con 200 ancora a disposizione:comanda con 770, mentre l’austriaco insegue a quota 599.Qualora l’austriaco dovessere entrambe le gare rimanenti un arrivo a pari punti premierebbe proprio Prommegger, che in stagione, a parità di primi, secondi e terzi posti, la spunterebbe per il maggior numero di quarti posti, mentre qualora Prommegger dovesse totalizzare 180 punti nelle ultime gare la parità premierebbe l’azzurro.