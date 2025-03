Snowboard | Fischnaller torna alla vittoria nel gigante parallelo di Krynica Bormolini conquista la Coppa di specialità

Leggi su Sportface.it

Un eterno Rolandal successo nelladel Mondo die nel primo dei due giganti paralleli di, in Polonia, centra il successo complessivo numero 23 della sua carriera nel massimo circuito, il dodicesimo in. Il classe ’80 di Bressanone ha infilato il coreano Sangho Lee nella big final, dopo un percorso immacolato che l’ha visto trionfare agli ottavi sull’austriaco Andreas Prommegger, poi ai quarti e in semifinale sui connazionali Mirko Felicetti e Maurizio. Proprio quest’ultimo l’ha spuntata poi nella small finale sull’altro azzurro Edwin Coratti, prendendosi così il terzo gradino del podio (il numero 21 per lui).Ma non è tutto, perché il risultato odierno consente adire ladi, in attesa che la matematica possa certificare anche il suo successo nella classifica generale di