Snowboard cross CdM | Michela Moioli quinta a Erzurum

nella tappa di(Turchia), prova valida per la Coppa del Mondo di2024/2025. L'azzurra esce di scena nella semifinale con Charlotte Bankes e Josie Baff, ma è brava a riscattarsi nella Small Final e a terminare davanti a Sina Siegenthaler, Pia Zerkhold e Noemie Wiedmer. La Big Final va a Bankes, che batte Lea Casta, Baff e Julia Pereira De Sousa. Nessuna altra italiana ha preso parte alla tappa turca.I risultati di giornataBIG FINAL1. Charlotte Bankes (Gbr)2. Lea Casta (Fra)3. Josie Baff (Aus)4. Julia Pereira De Sousa (Fra)SMALL FINAL5.(Ita)6. Sina Siegenthaler (Sui)7. Pia Zerkhold (Aut)8. Noemie Wiedmer (Sui)Al maschile Sommariva fuori agli ottaviNulla di fatto anche per i due azzurri in gara.