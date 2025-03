Anteprima24.it - Smaltimento illecito di rifiuti: denunciato imprenditore nel settore auto

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte in sinergia con i Carabinieri delle locali Stazioni nell’ambito di attività di controllo suglidemolitori, denunciavano unresosi responsabile di gestione illecita di.Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo, in qualità di titolare di un opificio dedito alla riparazione e manutenzione diveicoli, esercitava l’attività omettendo il controllo sugli scarichi dei reflui prodotti dalla lavorazione.Di fatto, i militari, da un’attenta analisi documentale del registro di carico e scarico, riscontravano che, da più di un anno, non avveniva lodei fanghi, dall’impianto di depurazione per il trattamento dei reflui industriali.Pertanto, alla luce degli illeciti accertati, il titolare dell’azienda, un 45 enne del posto, veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.