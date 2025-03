Zonawrestling.net - SmackDown 01.03.2025 Anime in vendita

Benvenuti all’analisi dello show della WWE, tenutosi alla Scotiabank Arena di Toronto, in Ontario, Canada. Una puntata decisamente importante con The Rock che ha messo gli occhi sull’anima di Cody Rhodes e un torneo per determinare il nuovo sfidante al titolo degli Stati Uniti.Lo show si apre con un recap del segmento della scorsa settimana tra The Rock e Cody Rhodes.Vediamo Cody Rhodes che viene scortato al suo spogliatoio privato, regalo del Final Boss.Trish Stratus fa il suo ingresso sul ring indossando una maglia dei Toronto Maple Leafs. Ringrazia Lillian Garcia per l’introduzione e si chiede in che anno siamo dato che Lillian la sta presentando, The Rock è tornato e lei tornerà a lottare. Sottolinea l’impatto generazionale del wrestling, evidenziando che all’Elimination Chamber sarà la prima volta che i suoi figli la vedranno lottare dal vivo.