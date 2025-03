Oasport.it - Skicross: Simone Deromedis terzo in gara-2 a Gudauri, Wilmsmann rosicchia punti nella classifica generale

Ancora un podio per. Dopo il trionfo in-1 l’azzurro ha ottenuto ilposto in occasione della secondavalida per il settimo appuntamento della Coppa del Mondo 2024-2025 di, cedendo il passo ad un solido Reece Howden ed a Florianche, con la prestazione odierna,ventiall’azzurro.Grande la fiducia acquisita in queste settimane dal nativo di Trento, davvero bravo a vincere sia la heat degli ottavi che quella dei quarti in totale scioltezza, gestendo bene la situazione ed intuendo sempre il momento giusto per compiere quelle determinate manovre utili per mettere in cassaforte la prima posizione. Un modus operandi visto anche in semifinale, in cui il detentore del titolo ha mantenuto la testa dall’inizio alla fine, arginando il Campione Olimpico Ryan Regez, l’ottimo connazionale Edoardo Zorzi e il sempre ostico Alex Fiva.