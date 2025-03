Lanazione.it - Sinistra al contrattacco: "Coluccini farnetica"

L’unico dato certo è che il Comune è uscito dal dissesto e può ora saldare i creditori e assumere nuovo personale: quelle di Albertosono soltantozioni". Con queste parole Pd,Comune e Orgoglio Massarosa replicano al consigliere di minoranza, nonché ex sindaco, in merito alla vicenda del presunto debito per 2 milioni di euro che secondosarebbe lo scotto da pagare per l’uscita dell’ente dal dissesto. "Dichiarazioni che non meriterebbero risposta – scrivono le tre forze di maggioranza – se non contribuissero a inquinare il discorso pubblico. E allora cominciamo con alcuni fatti semplici: l’atto che il consiglio comunale è stato chiamato a votare è un atto dovuto previsto dalla legge, obbligatorio per tutti i comuni che escono dal dissesto. I 2 milioni di cui parlasono istanze non ammesse dall’Organo straordinario di liquidazione.