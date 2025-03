Ilgiorno.it - Sindacato Poste Cisl, la digitalizzazione è in primo piano

Leggi su Ilgiorno.it

Un’importante piattaforma per discutere temi di grande rilevanza, come l’impatto della net-economy e della, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la gestione dei servizi di una delle principali aziende del Paese. Questo è stato il IX congresso provinciale deldei lavoratori(Slp) dellache si è tenuto a Sondrio. Un momento cruciale di riflessione e confronto per il comparto che ha visto la partecipazione di rappresentanti diitaliane, del segretario regionale SlpLombardia Antonio Rizzo e del segretario Ust Sondrio Davide Fumagalli. Dante Spiniello è stato riconfermato per il secondo mandato consecutivo alla guida dell’SlpSondrio. Spiniello sarà affiancato nella nuova segreteria da Carmela Rosetta e Fabiola Lo Cicero per un quadriennio ricco di sfide e opportunità.