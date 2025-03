361magazine.com - Simone Cristicchi, il meditatore filippino e il paradosso di Peter Cameron

Un tempo era la televisione. Sì, c’è stato un tempo, gli anni Ottanta, gli anni Novanta, nel quale la televisione ci ha offerto un punto panoramico dal quale guardare il mondo senza il rischio di essere a nostra volta guardato. Certo, c’era la finzione che un mezzo, un media appunto, ci regalava, ma era pur sempre un punto panoramico. Ne ha scritto David Foster Wallace, e chi se no?, per altro proprio in quel famoso scritto sull’ironia, E unibus pluram, che mi ritrovo a citare forse anche troppo spesso. Ci vedeva della praticità, DFW, e anche dell’indolenza, ma di fatto amava la televisione per quell’offrirgli una finestra con tende invalicabili. Poi ci sono stati i social, e DFW ahinoi non era più lì a raccontarceli. I social sono ben più di una finestra, certo, e pur permettendoci di vedere senza essere visti ci hanno offerto le lusinghe dell’essere visti per come vogliamo o vorremmo, generando questa sorta di realtà finzionale e accelerata nella quale viviamo da anni.