Liberoquotidiano.it - "Significa rispettare le regole": Nick Kyrgios vomita ancora odio contro Jannik Sinner

non riesce proprio a mollare la presa.è stato sospeso per tre mesi, dopo aver patteggiato con la Wada in seguito al caso doping che lo ha visto coinvolto. L'azzurro non si può allenare in un campo riconosciuto dalla federazione, né può servirsi di un "maestro" tesserato. E ora stanno arrivando anche i primi danni d'immagine. La Laureus Accademy, una sorta di Oscar dello sport, ha infatti deciso di ritirare la nomination diper il prestigioso premio. "A seguito delle discussioni della Academy - ha dichiarato il presidente Sean Fitzpatrick - è stato deciso che la nomination diper il World Sportsman of the Year Award di quest'anno sarà ritirata. Abbiamo seguito questo caso, le decisioni degli organismi globali competenti e, pur notando le circostanze attenuanti, riteniamo che lo stop di tre mesi renda la nomina ineleggibile.