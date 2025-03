Si rinnova la tradizione con la Mascarata Serinese

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSilacon la. Le sue origini sono molto antiche, ‘A Mascara celebra i festeggiamenti di un momento ricco di gioia e festa: il matrimonio. I protagonisti, in abiti folkloristici, partecipano all’evento nuziale ballando una tarantella da un ritmo serrato e incalzante. ‘Asi inserisce a pieno titolo nei balli dellaCampana e dalle loro antiche origini, che l’hanno resa parte di riti propiziatori e devozionali.La manifestazione, come spiegato dallo stesso sindaco Vito Pelosi che ha presenziato alla conferenza con le delegate Franca Filarmonico e Carmelina Amoroso, si svolgerà martedì 4 marzo in piazza Cicarelli e vedrà la partecipazione dei gruppi Ma.Bi., Rivus eCanalese: “Come ogni anno – ha ribadito il primo cittadino – sarà l’occasione per riunirci insieme nel segno della, della cultura e del folclore che la nostrariesce ormai da secoli a trasmettere non solo a noi serinesi.