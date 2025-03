Lanazione.it - Shun Da, sciopero Sudd Cobas: "Discriminati gli iscritti al sindacato"

Leggi su Lanazione.it

Quattro lavoratori della XinDa di via dei Confini, una delle tre aziende di logistica a conduzione cinese colpite dall’attentato dello scorso 16 febbraio (insieme all’Acca di Seano e alla Elt Express di Campi Bisenzio) quando dei pacchi incendiari azionati a distanza causarono un incendio del magazzino, si sono astenuti dal lavoro che avrebbe previsto il turno di notte nella serata fra giovedì e venerdì scorso. Unovolto a chiedere alla proprietà anche rassicurazioni in merito alla sicurezza, dopo l’episodio in questione. Ma soprattutto, a pretendere il rispetto dei contratti lavorativi già sottoscritti che, sostengono i sindacalistiPrato Firenze, non hanno in realtà messo al riparo i dipendenti in questione da atteggiamenti vessatori da parte dell’impresa. "I lavoratorial, che si sono fatti carico della battaglia per i diritti in magazzino – sostiene Luca Toscano, sindacalista- sono bersaglio di continue discriminazioni da parte dell’azienda.