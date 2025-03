Sololaroma.it - Shock Fonseca, il figlio dell’ex Roma rapito: “Grato di avere i miei arti intatti”

Leggi su Sololaroma.it

Se per lal’unica concentrazione è la sfida di domani al Como, con la sfida generazionale tra Nico Paz e Dybala e farla da padrone, c’è un ex giallorosso che ha vissuto una giornata decisamente brutta. Ilgiallorosso Daniel, Nicolas, è statoda alcuni malviventi, che lo hanno rilasciato un paio di ore più tardi. Fortunatamente nessuna conseguenza per il classe ’98, passato anche per le giovanili di Milan e Novara, escluso ovviamente il grosso spavento.“Sonodi essere andato via con i”, ha dichiarato Nicolasdopo l’accaduto, in quello che è stato un vero e proprio blitz: il giocatore si stava recando al centro sportivo del Leon, in Messico, squadra per il quale è tesserato, quando dei soggetti hanno bloccato la sua BMW con un furgone, costringendolo con la forza a salire.