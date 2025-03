Ilgiorno.it - Sfratto alla Madonnina. Pensionato al Tar contro la demolizione

Ha acquistato 45 anni fa un terreno boschivo di tremila metri quadrati che solo 6 anni dopo è stato sottoposto a vincolo paesaggistico perché inserito nel Parco regionale della Valle del Lambro, ma ora il Comune gli impone ladi una piccola baracca in legno che contiene gli attezzi per la pulizia e il taglio del verde nell’area recintata e di un piccolo stagno di acque piovane dove all’interno è posizionata una piccola grotta con una. Il proprietario, Giuseppe Riva, oraottantenne, in quel terreno dove ha posizionato anche qualche sedia e un tavolo, ci va insieme ad un gruppo di coetanei per passare il tempo libero, sia pregando, sia vivendo momenti di fraterna convivialità, dopo una vita di impegnative fatiche lavorative, in serenità e nel bel mezzo della natura.