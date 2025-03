Napolipiu.com - Sfida scudetto per 55mila, Maradona da record

NAPOLI – Un'atmosfera da grande evento avvolgerà questa sera il, pronto ad accoglierespettatori per Napoli-Inter, lache può indirizzare la corsa. Come evidenziato da Repubblica Napoli nell'analisi di Marco Azzi, l'attesa è altissima, con il tutto esaurito già da oltre una settimana e und'incasso stagionale che toccherà i 2 milioni di euro.Il club partenopeo ha gestito al meglio la prevendita, ottenendo l'ottavo sold out della stagione. L'entusiasmo dei tifosi conferma quanto sia sentito il match, che potrebbe regalare agli azzurri il primato solitario in classifica. L'Inter, dal canto suo, arriva con la consapevolezza di poter fare un passo decisivo verso il titolo.sold out: traffico e sicurezza sotto controlloPer l'occasione, il Comune ha predisposto un piano speciale per la viabilità intorno allo stadio, con divieti di transito e sosta in via Tansillo e nelle strade limitrofe dalle 12 fino a cessate esigenze.