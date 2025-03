Settore giovanile La Primavera aspetta il Bari 1430 al Piola

Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. La Primavera aspetta il Bari (14,30) al Piola

Va in campo la formazione, a caccia del riscatto: Perugia-è in programma oggi alle 14,30 al campo sportivo "" di Sanfatucchio. Domani riposano invece Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14. Derby domani per l’Under 13: Ternana-Perugia si gioca alle 15,30 a Terni. Under 12: Finale Elite alle 15 a Castel Del Piano (PG); Under 11, Under 10 Perugia-Rimini, dalle 12 a Sangiustino (PG). Le grifoncelle saranno impegnate domani (Perugia-Nestor Calcio) nella semifinale di ritorno della Coppa Italia Eccellenza alle 17,30 allo stadio San Marco (Perugia).