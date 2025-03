Iltempo.it - "Settore auto verso produzione di armamenti", spunta il piano segreto per l'industria

Leggi su Iltempo.it

Una transizione che non è quelle energetica ma che prevede il passaggio dell'dell'motive a quello della componentistica bellico. Emerge da un scenario in cui la crisi geopolitica e quella deldelle quattro ruote possono convergere. C'è un "" allo studio del governo "per agevolare la conversione di una parte almeno delle aziende italiane dalmobilistico alla componentistica bellica", scrive Francesco Verderami sul Corriere della sera. Si tratta di un progetto che giunge a maturazione con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e che prevede il coinvolgimento dei i ministri dell'Economia, delle Imprese e della Difesa. Muove dalla certezza che in futuro si venderanno meno, con le ripercussioni ovvie sui lavoratori del. Per "tentare di mettere in sicurezza i lavoratori" come avvenuto in Germania che "sta riconvertendo in", l'Italia deve adeguarsi per "non perdere la filiera", è il ragionamento attribuito alla premier.