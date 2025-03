.com - Serie D / Ancona deve tornare a vincere e convincere: la sfida di mister Gadda

Leggi su .com

A seguito della deludente sconfitta interna contro Termoli, i dorici sono alla ricerca del rilancio nel derby in casa della Recanatese.non ha dubbi circa il valore di squadra e società e ci tiene a ribadirlo dopo gli ultimi malumori: “Non saremo da primato ma conosco il valore dei miei ragazzi. Ora serve maggior compattezza da parte i tutti, nel momento di maggiore bisogno”.,1° marzo 2025 – Nove giornate al termine della stagione regolare. Il rush finale si avvicina sempre più per una stagione, quella dell’SSCche porta l’impronta di Massimo, che tanto ha saputo dimostrare ma altrettanto ne ha per con. L’ultima sfortunata gara persa al Del Conero contro Termoli non ha di certo placato gli animi, dato gli ultimi 3 ko delle 4 giornate disputate in casa.