Sport.quotidiano.net - Serie C, Lucchese fa sognare ma finisce in pareggio: 2-2 contro il Carpi

Lucca, 1 marzo 2025 – Lanon va oltre ilnel match casalingoil. I rossoneri si fanno recuperare per ben due volte da Cortesi. Inizia meglio il, che all’11’ con Cortesi di destro manda la palla di poco. Ancora Cortesi al 15’ impegna Melgrati alla deviazione sopra la traversa. Esce fuori lacon Magnaghi al 24’, ma il suo destro viene spedito in angolo da Sorzi. Ci prova anche Selvini al 25’ con un bel colpo di testa, che dà l’illusione del gol. Ma il vantaggio dei rossoneri è nell’area. Saporiti conquista un calcio di punizione sulla sinistra dell’area di rigore, il numero settanta calcia direttamente in porta, ma Fossati in barriera devia il pallone di testa che si insacca alle spalle di Sorzi.meritatamente in vantaggio, ancora con il suo miglior giocatore in campo.