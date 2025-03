.com - Serie C / La Vis cede alla capolista Entella

Leggi su .com

I biancorossi di Stellone costrettiresa al “Benelli” di fronte. Decide la gara un penalty trasformato dal ligure CastelliVALLESINA, 1 marzo 2025 – La Vis era di scena oggi al “Benelli” per affrontare la prima della classe, la Virtus.Reduci da 2 pareggi consecutivi, i biancorossi erano chiamati al banco di prova più importante, quello delladel torneo, meritatamente prima in classifica da tantissime giornate.In una gara equilibrata in cui si decide tutto la termine della prima frazione di gioco, gli ospiti passano per primi e portano a casa il risultato, per 3 punti che consentono all’di continuare la corsa verso la B.La colonna della Vis Manuel Di Paola (Foto profilo ufficiale Vis Pesaro Calcio)Vis pericolosa al 9’ con una punizione del solito Di Paola, che termina però di poco a lato.