Sport.quotidiano.net - Serie c: la decisione dopo gli scontri sull’autostrada domenica 23 febbraio. Contro l’Arezzo Perugia e Lucchese senza tifoserie: il Viminale vieta le trasferte

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il derby di ritornoil, in programma il 6 aprile al comunale, si giocherài sostenitori del Grifo. Così come il settore ospiti del "Città di Arezzo" resterà vuoto anche il 21 aprile in occasione del derby toscanola. Il, con uno specifico provvedimento, eaver acquisito le informazioni dalle rispettive questure ha deciso dire leai tifosi diper i prossimi 4 mesi, ovvero fino al termine del campionato. La misura restrittiva è scattata in conseguenza dei violentiA1223che aveva visto protagoniste le due tifo. Gli incidenti si verificarono mentre i tifosi umbri, in viaggio verso Chiavari, incrociarono un gruppo di ultras lucchesi che si stavano dirigendo a Sestri Levante, all’altezza dell’area di servizio Versilia, lungo l’autostrada A12.