Sport.quotidiano.net - Serie B1 donne: ore 17 al palasport di Ravenna. Fcredil, un tuffo nella storia. La rivale è l’Olimpia Teodora

Torna il campionato di B1 femminile di pallavolo, dopo la sosta e per laBologna c’è un imbattibilità esterna stagionale da difendere. Le rossoblù di coach Ghiselli saranno di scena alle 17 alCosta di, contro la Olimpiae il tecnico avvisa la compagnia. "E’ un campo storicamente difficile, loro in casa stanno viaggiando forte. Mi aspetto una battaglia, dovremo essere pazienti, combattenti e riuscire a dare noi il ritmo alla gara". Evitare cali di tensione è uno dei temi del fine settimana. Perché Bologna è capolista, con 6 punti di margine sulla seconda Vicenza, tra l’altro di scena sul campo dell’Imoco per un match tutto fuorché scontato. Non solo: la Federvolley ha pubblicato la sede (Fasano, in provincia di Brindisi) della Coppa Italia che si disputeràsettimana che porterà alla Pasqua, in aprile e che vedrà le rossoblù contendere il trofeo a Villa Cortese, Fantini Folcieri e alle padrone di casa del Pantaleo Fasano.