Sport.quotidiano.net - Serie B: oggi il big match contro il Sassuolo. Al Mapei 7mila pisani . Sudtirol fa pari in casa

Quello diè un giorno che entrerà nella storia del Pisa Sporting Club. Quella delle 17.15ilnon è una semplice partita, ma una sfida che può indirizzare il campionato. I neroverdi sono primi con 62 punti, i nerazzurri inseguono a 57. Con 7000 tifosipronti a invadere ilStadium, l’esodo testimonia questo storico momento, perché i nerazzurri sono lanciati e, così vicini allaA, non lo sono da decenni. Intanto ieri sera si è giocato il-Spezia, anticipo della ventottesima giornata. La partita è terminata 1-1 con reti di Odogwu per i tirolesi e di Mateju per la squadra di D’Angelo, tutti nel primo tempo. Queste le altre gare., oltre a-Pisa, quattro, tutti alle 15: Cesena–Salernitana, Juve Stabia–Cittadella, Carrarese–Cremonese, Frosinone–Mantova.