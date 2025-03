Justcalcio.com - Serie B LIVE dalle 15: in campo Cremonese e Juve Stabia. Alle 17.15 Sassuolo-Pisa|Altri campionati Italia

2025-03-01 16:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:15: in17.15Calciomercato.com Home15: in17.15-Pisa Pietro Siviero 2 minuti fa Dopo il pareggio (1-1) nell’anticipo di venerdì 28 tra Südtirol e Spezia, il pomeriggio diB si apriràore 15 con quattro partite in programma: la, attualmente quinta in classifica, fa visita alla Carrarese mentre la, reduce dal ko in trasferta contro il Pisa, ospiterà il Cittadella di Alessandro Dal Canto.