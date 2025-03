Lanazione.it - Serie B, il pratese Montagnolo non è più il vice-allenatore del Cosenza

Leggi su Lanazione.it

Prato, 1 marzo 2025 - Renatonon è più ildel. Il tecnicoera approdato in Calabria la scorsa estate, ricomponendo insieme al mentore Massimiliano Alvini la coppia capace di arrivare sino allaA al timone della Cremonese, qualche stagione fa. Stavolta le difficoltà non sono mancate, anche a causa di un mercato al risparmio condotto giocoforza dalla dirigenza ed alla penalizzazione di quattro punti per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla Covisoc. Non sono comunque mancate prestazioni di livello:ed Alvini lasciano sì i cosentini all'ultimo posto del campionato cadetto, ma ancora in piena corsa per la salvezza. Una scelta dettata forse più come estremo tentativo di dare una scossa, più che per ragioni tecniche.