Serie B Frosinone-Mantova sfida salvezza Possanzini | In campo senza paura

Scivolato per la prima volta in zona playout a causa della sconfitta interna con il Bari, ilsi trova ad affrontare una delicatissimadiretta per la, in casa del. I ciociari sono in zona retrocessione diretta e devono raccogliere i punti necessari per risalire, ma la formazione dinon può concedersi altri passi falsi: "Loro stanno vivendo una stagione travagliata - spiega il tecnico virgiliano - ma anche noi non veniamo da un momento positivo, non ci possiamo certo sentire migliori. Mi aspetto una gara difficile contro una squadra che ha cambiato allenatore e modo di giocare. Dobbiamo scendere inliberi di testa, facendo ciò che sappiamo". Su questo tasto l’allenatore biancorosso ha insistito nel corso di tutta la settimana: "Ho detto ai ragazzi di giocaree di fare con coraggio quello che sanno fare.