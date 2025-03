Sport.quotidiano.net - Serie B, 28esima giornata: il Sassuolo sconfigge il Pisa e scappa verso la Serie A

Roma, 1° marzo 2025 – Ilsi aggiudica il big match contro ile fa un enorme passo avantilaA. In questo momento, i neroverdi si trovano a +8 sugli uomini di Inzaghi e a ben 14 punti distacco dallo Spezia terzo. Nell'anticipo contro il Sudtirol, nelladi campionato i bianconeri non sono andati oltre l'1-1 e hanno centrato il terzo pareggio nelle ultime quattro giornate, che non solo certifica il momento negativo della squadra, ma concede al Catanzaro una grossa chance di avvicinarsi al terzo posto, dato che in caso di vittoria domani si porterebbe a -6. Nelladi oggi, sono arrivate anche le vittorie del Cesena sulla Salernitana, del Cittadella sulla Juve Stabia e del Frosinone sul Mantova, mentre tra Carrarese e Cremonese è finita 2-2. Lo Spezia è in crisi: contro il Sudtirol termina 1-1 Terzo pareggio nelle ultime quattro, una vittoria che manca da un mese: lo Spezia sembra aver finito la benzina.