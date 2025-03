Today.it - Serie A1 femminile, sarà una Numia Vero Volley stelle e strisce in regia?

Leggi su Today.it

Se èche gente come Sylla e Orro sono inamovibili, proseguono le manovre per la costruzione del roster 2025/26 in casaMilano.Il capitano potrebbe avere una compagna di reparto di sicuro talento: si parla della statuinitense Kami Miner, che almeno secondo siti.