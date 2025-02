Rompipallone.it - Serie A, tegola per il tecnico: doppia squalifica, saltano il big match

Ultimo aggiornamento 28 Febbraio 2025 23:36 di redazioneL’allenatore diA dovrà fare a meno di due importanti giocatori in vista del prossimo impegno di campionato, pessima notizia.Il primo sabato diA regalerà a tutti gli appassionati la sfida Scudetto tra Napoli e Inter, di scena al Diego Armando Maradona. Nel tempio degli azzurri verrà cucito un gran pezzo del tricolore, con i nerazzurri favoriti sulla formazione di Antonio Conte. Dopo la delicata partita contro i campioni d’Italia in carica, la compagine partenopea riceverà la visita di un’altra top del campionato italiano del calibro della Fiorentina. Pessime notizie, tuttavia, per i viola che faranno a meno di due fondamentali interpreti.Napoli-Fiorentina, Palladino perde due top per: le ultimeLa gara tra Napoli e Fiorentina del prossimo 9 marzo si vedrà priva di due calciatori importanti per i toscani come Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora.