Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Il weekend di Serie A Enilive su DAZN si apre venerdì con il primo anticipo e si chiude lunedì prossimo con Juventus-Verona, sfida chiave per i bianconeri nella corsa al vertice. Ma il big match della settimana è senza dubbio Napoli-Inter, una partita che può dire molto sulle sorti del campionato. La squadra di Simone Inzaghi cerca punti pesanti in casa dei partenopei, in una sfida che promette spettacolo. Tutta la Serie A Enilive è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 27a Giornata