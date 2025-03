Ilnapolista.it - Serena: «Il Napoli sarà più calcolatore dell’Inter, ma ora ha qualcosa in meno dei nerazzurri»

L’ex calciatore Aldo, intervistato da Libero, ha dato la sua visione di-Inter (oggi alle 18) raccontando un aneddoto anche del passato.: «Ilpiù, ma haindei»«Per quanto riguarda la mia esperienza personale sul campo di, posso dire che c’è un prima e un dopo Maradona, lui ha cambiato la storia. Ricordo che quando ancora non c’era Diego, andavamo a giocare in quello che all’epoca si chiamava San Paolo, con speranza, fiducia e consapevolezza. Dall’arrivo di Maradona in poi, finimmo accompagnati solo dalla speranza».Aggiunge:«Facendo una tara tra il significato intrinseco della partita e il momento preciso in cui si gioca, credo che nessuna delle due squadre abbia intenzione, alnelle battute iniziali del match, di scoprire il fianco all’altra.