Ildifforme.it - Separati ma sempre sotto lo stesso tetto? Unione Europea e Stati Uniti sull’ottovolante del trumpismo

Dopo l'agguato della Casa Bianca a Volodymyr Zelensky, i leader europei si ritrovano, domenica 2 marzo, a Londra per studiare una strategia, o anche una postura temporanea per non rimanere scoperti di fronte alle mareggiate di Donald Trump. Venerdì abbiamo visto qualcosa di indicibile: minacce e urla, tipiche di un impostore, un ricattatore all'opera contro uno Zelensky per niente intimorito. Il problema è che Trump vuole far cessare la guerra, solo per mantenere una promessa fatta agli elettori. Il fatto è che se non conosci le cause - e Trump non le conosce - la guerra continua con o senza gli aiuti degli Usa