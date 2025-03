Iodonna.it - Sembra esistere un’interessante relazione inversa tra ansia e creatività. Una sorta di effetto di attivazione/disattivazione che possiamo imparare a sfruttare a nostro favore. Per uscire dalla spirare della preoccupazione e ritrovare la calma

Che l’sia – specie di questi tempi – un problema diffuso, non è certo una novità. Quello che forse però tendiamo ancora a sottovalutare è quanto, nel tentativo quotidiano di liberarcene, rischiamo invece di alimentarla. Finendo in un circolo vizioso sempre più difficile da gestire. Piccola guida yoga per superare i momenti die angoscia X A trattare il tema in una recente intervista alla CNN è stata Martha Beck, nota life coach e sociologa americana di Harvard, oggi autrice del libro “Beyond Anxiety: Curiosity, Creativity, and Finding Your Life’s Purpose”.