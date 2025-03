Sport.quotidiano.net - Sella, il campionato non aspetta: ora Brindisi. Domani a casa di Bucchi per rialzarsi in fretta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cento aper riprendere la corsa salvezza: palla a duealle 17.30 al PalaPentassuglia. Dopo due sconfittelinghe consecutive, contro Pesaro e Bologna, i biancorossi sono chiamati a ritrovare il filo smarrito il 16 febbraio a Vigevano, giorno dell’ultimo hurrà della. E da una vittoria che sembrava poter dare il giusto slancio anche per mettere in difficoltà due delle big del, la Benedetto si è ritrovata una decina di giorni più tardi punto e a capo, di nuovo in zona playout e avvicinata sempre più dalle dirette concorrenti. Per questo, anche un match sulla carta quasi proibitivo come quello diin Puglia, diventa un’occasione importante per ridare linfa ad una classifica che è tornata a mettere sotto pressione Davis e soci. Un appuntamento per certi versi storico quello con la ‘Stella del Sud’, retrocessa l’anno scorso dopo 12 anni di militanza in Serie A e non certo da comparsa, anzi, ma quasi sempre ai vertici e con diverse apparizioni europee.