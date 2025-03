Bergamonews.it - Sei pronto per un’avventura in giro per l’Europa? Scopri l’interrail di DiscoverEU

Hai 18 anni e seiperinper? Stai attento a non perderti l’opportunità di partecipare al progetto Interrail. Tutto ciò che devi fare è prendere parte ad un bando, rispondere a qualche domanda di un quiz, e potresti vincere la possibilità di viaggiare gratis con i tuoi amici per tutta Europa.Parlando per esperienza personale, non c’è viaggio migliore per festeggiare la fine della maturità: lasciati indietro i libri e gli schemi, prendi lo zaino e il primo treno.Con il progetto disi hanno a disposizione sette giorni di viaggio gratuiti, distribuibili in un mese, da utilizzare per visitare. Si può decidere in autonomia il percorso che si vuole seguire e le città da esplorare. Durante questi sette giorni potrai prendere tutti i treni che vuoi, verso tutte le destinazioni europee che preferisci, al massimo ti verrà chiesto un supplemento di circa 10 euro per la prenotazione del posto per i treni più lughi.