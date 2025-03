Ilgiorno.it - Sei Daspo ai ragazzini violenti. Due anni via dal shopping center

Leggi su Ilgiorno.it

Il questore di Cremona ha adottato sei provvedimenti nei confronti di altrettanti minori vietando loro di avvicinarsi o frequentare l’area di un centro commerciale del capoluogo per un periodo che va da uno a due. Il provvedimento fa seguito a un episodio violento che ha visto i sei protagonisti in azione all’interno del centro commerciale, oltre cinque mesi fa. I sei minori, il 13 ottobre 2024, erano entrati in uno dei negozi e avevano cominciato a disturbare la clientela, con scopi certo non amichevoli. Il proprietario del negozio aveva allora chiamato la vigilanza per farli allontanare e riportare la situazione sui giusti binari. Quando però il vigilante era arrivato, si era trovato subito circondato dai sei giovanissimi che, per nulla intimoriti dal ruolo della guardia, lo avevano circondato e aggredito.