Seconda La Fivizzanese tasta il polso al Segromigno

In un campionato diCategoria dove lo spettacolo non è mai stato un optional, a sette tappe al traguardo la classifica dicepunti 55, Carrarese Giovani 52. Volata a due incertissima e palpitante. In realtà, l’affrettata ipotesi del “tutti a casa“ non è mai stata sposata dal ds mediceo Tornaboni: "La sconfitta contro il Dallas ci mortifica per come è maturata ma è destinata nel farci ritrovare la compattezza in virtù di tante rabbiose reazioni individuali che per variegati motivi finiscono per condensarsi nell’atto agonistico. Non v’è dubbio che in questa fase di stagione, la tonicità psicofisica dellasul campo deldebba immediatamente ricaricarsi di energie nervose esaltando il vero valore di squadra". Carrarese Giovani in uno stato di forma superiore, si cala in casa del Pontasserchio per mettere a segno la grande impresa.