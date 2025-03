Sebastian Padrón il gelataio di Papa Francesco | Il suo gusto preferito è il dulce de leche ecco come ci siamo conosciuti

Leggi su Open.online

C’erano anchee la moglie Silvia tra le centinaia di persone che la scorsa domenica si trovavano in piazza San Pietro per ascoltare l’Angelus e pregare per la guarigione di, ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso per una grave infezione delle vie respiratorie. La famiglia Padròn gestisce l’omonima gelateria artigianale in via Gregorio VII, a Roma, a due passi dal Vaticano. Il loro primo contatto conrisale al 2018, quando Silvia decide di recarsi a Casa Santa Marta, un edificio adiacente alla Basilica di San Pietro, e chiede a una guardia svizzera se le fosse consentito lasciare una vaschetta di gelato per il Pontefice.La gelateria preferita diCiò che non poteva certo immagine è che da quel giorno la gelateria sua e del marito sarebbe diventata una delle preferite non solo delma di diversi alti funzionari del Vaticano.