«Se vogliamo, possiamo». Habemus Conte che parla apertamente di scudetto. È lui l’uomo in più del Napoli

«Se».chedi. È luiin più delQuando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Vale innanzitutto per Lukaku, ma non solo. Stasera contro l’Inter Romelu Lukaku per stessa ammissione di Antonioha giocato la miglior partita da quando è a. «Quando è dominante lui, diventa dominante il», ha detto il tecnico che ha sottolineato le difficoltà del belga in questa stagione. Lukaku per noi fin qui non è stato affatto protagonista di una stagione negativa. In chiaroscuro va bene, ma negativa no. Ha segnato appena un gol in meno di Lautaro (nove contro dieci) ma due assist in più (sette versus cinque). E soprattutto senza Lukaku questonon può giocare. Questa sera ha interpretato la partita al meglio.