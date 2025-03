Ilgiorno.it - Se la street art va oltre la ribellione

Laart diventa una mostra e prova a superare i suoi stessi limiti. Oggi, dalle 16 alle 20, lo Spazio Abisso (via Mantegazza) si trasforma in un palcoscenico per “The Now Vandal Is The Eternal Artist”, esposizione che vuole "ridefinire il concetto diart". Dodici artisti e writers, tra cui Aqme, Comar, Dex, Fuoco, Giap, Infinite, Medva, Osmosi, Pesca, Rauto, Toro e Zagom, portano in scena il postgraffitismo: il graffito non più visto come mero atto di, ma come una tradizione millenaria che si rinnova e si trasforma continuamente. La mostra nasce sotto la direzione di Marco Abisso, artista milanese e membro dell’associazione Omnium Art Department, una realtà no-profit che promuove la cultura in tutte le sue forme. Abisso, con la sua bottega nel quartiere di Villa Pizzone, è diventato un punto di riferimento per la scena milanese, creando uno spazio dove arte, sperimentazione e inclusività si incontrano.