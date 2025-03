Ilfattoquotidiano.it - Se il portiere perde tempo è calcio d’angolo per gli avversari: quando scatta la nuova regola e perché quella attuale non funziona

L’arbitro assegnerà un, e non una punizione indiretta, in favore della squadraa se ilràtenendo la palla più di 8 secondi (non più 6). È la novità introdotta dall’Ifab, l’International Football Association Board, in vista della stagione 2025/26 in occasione della 139esima Assemblea Generale Annuale che si è svolta a Belfast. Per quanto riguarda la norma del fuorigioco l’Ifab “condurrà ulteriori test con l’obiettivo di promuovere unoffensivo e incoraggiare l’opportunità di segnare gol, mantenendo al conl’attrattiva dello sport. La Fifa effettuerà delle sperimentazioni in alcune sue competizioni “.Lacontro le perdite diIn precedenza il, dopo una parata, poteva trattenere il pallone per un massimo di 6 secondi prima di rimetterlo in gioco.