Scuole devastate dai vandali genitori e alunni | Giù le mani

Bologna, 1 marzo 2025 – "Giù ledalla nostra scuola", scritto su un cartoncino rosso a forma di cuore con un pennarello nero indelebile. Indelebile come l’episodio che ha coinvolto lemedie Testoni Fioravanti, vittime di un raidco che ha portato alla chiusura del plesso per due giorni. Un gesto "ingiusto" per una scuola che "non merita di essere etichettata come quella dei criminali". Il cartello tra ledi un piccolo alunno si trasforma in grido, quello degli studenti e delle studentesse dell’istituto di via di Vincenzo, accompagnati dall’intera comunità scolastica dell’Ic 5,e professori in un flash mob di sostegno alla scuola. Fuori dall’ingresso, sostenuto dagli, uno striscione che recita "Il futuro è qui, comincia ora". Unafestazione ‘rumorosa’, alimentata dalla voce degli studenti che riecheggia in Bolognina attraverso un megafono: "Questa scuola è fantastica", dice un’alunna; "tutta la comunità scolastica condanna questo avvenimento", le fa eco un altro allievo.